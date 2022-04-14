Разрешения на водопользование пролонгируют на год

Росводресурсы автоматически продляют на 12 месяцев документы, срок действия которых истекает до конца года. Это договоры водопользования, решения о предоставлении водного объекта в пользование, лицензии на водопользование и договоры пользования водными объектами.

Эти документы вошли в перечень, утвержденный постановлением правительства от 12 марта 2022 г. № 353, сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов.

«В условиях внешнего давления такие меры будут полезны как для бизнеса, так и для граждан. Мы уже внесли в государственный водный реестр сведения об автоматическом продлении порядка 8,5 тыс. документов, это позволит исключить переоформление действующих разрешений и сосредоточиться на актуальных задачах», — отметил глава федерального агентства Дмитрий Кириллов.

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