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Ход озерновской нерки на нерест. Фото Михаила Коростелёва

Нерку Курильского озера продолжат углубленно изучать

На Камчатке специалисты готовятся к новому полевому сезону исследований озера Курильского — крупнейшего в Азии нерестилища нерки. Накопление научной информации способствует более рациональному использованию ресурсов.

Озеро Курильское расположено на юге Камчатского полуострова в границах Южно-Камчатского федерального заказника (находится под управлением ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»). Из Курильского вытекает река Озерная.

В преддверии нового полевого сезона планы совместных работ обсудили сотрудники Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).

«От совместных действий сотрудников Кроноцкого заповедника, ученых КамчатНИРО и рыбопромышленников, заинтересованных в сохранении популяции диких лососей, зависит решение проблемы оптимального заполнения нерестилищ для полноценного воспроизводства стада нерки. Один из важнейших инструментов для этого — введение проходных дней. В устье реки Озерная приостанавливается промысел, лососи беспрепятственно заходят из Охотского моря в реку и мигрируют на нерест в Курильское озеро. Кроме того, необходимы дополнительные исследования условий размножения нерки», — подчеркнул директор заповедника Петр Шпиленок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, ученые обсудили вопросы обеспечения равномерного заполнения всех нерестилищ бассейна Курильского озера. Специалисты также отметили целесообразность оснащения рыбоучетного заграждения видеокамерами. Кроме того, стороны договорились о создании единых правил движения моторных лодок и катеров, чтобы снизить риски беспокойства и травмирования производителей нерки.

Системные исследования местного стада нерки ведутся с 1930-х гг. В прошлом году к участию впервые были приглашены научные сотрудники Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

«По мере накопления новой биологической информации исследования нерки реки Озерная и экологии ее воспроизводства становятся все более углубленными. Это позволяет периодически корректировать комплекс мероприятий по рациональному использованию данной единицы запаса. Полагаем, что продолжение разработанной системы биологического мониторинга и регулирования промысла нерки реки Озерная позволит многие десятилетия использовать этот ресурс в целях рыболовства и обеспечения существования экосистемы озера Курильское», — рассказал заместитель руководителя КамчатНИРО Александр Бугаев.

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