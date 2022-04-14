Переработчикам собираются помочь с закупкой упаковки

Перерабатывающим предприятиям планируется дать возможность использовать льготные кредиты на приобретение упаковочных материалов, сообщили в правительстве.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание с ведомствами и бизнесом. Темой стало обеспечение упаковкой отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе рыбоперерабатывающих предприятий.

У министерств и ведомств уже выработан «комплекс мероприятий по замещению упаковочных решений», заявила вице-премьер.

Участники встречи отметили, что производители по большей части обеспечены отечественными материалами, однако некоторые позиции остаются импортными, поэтому решаются вопросы построения новых кооперационных цепочек. Одновременно подбираются альтернативные российские производители, идет наладка собственных производств для импортозамещения.

В то же время участники рынка отмечают повышение цен на отдельные виды материалов, тары и упаковки, что отражается на себестоимости продовольственных товаров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, для стабилизации ситуации предложено дать возможность перерабатывающим предприятиям использовать льготные кредиты, в том числе и на приобретение упаковочных материалов.

«Российские аграрии получают льготные кредиты на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. Максимальная ставка по ним составляет до 5% годовых. Благодаря расширению этого механизма на приобретение упаковки предприятия перерабатывающей промышленности смогут сдержать рост своих расходов, а соответственно, и стоимость конечной продукции», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Будет ли такая мера распространяться на рыбопереработчиков, в сообщении пресс-службы правительства не уточняется.

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