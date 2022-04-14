Эти удивительные моллюски

Пару лет назад в список объектов, которые может осваивать рыбная промышленность, добавилось более двух десятков новых наименований. Среди них оказались моллюски панопа и зирфея.

Зирфея (Zirfaea pilsbryi) и панопа (Panopea japonica) — представители экологической группы глубоко зарывающихся моллюсков. На дне обнаружить их непросто. Панопа способна уходить в грунт на глубину до одного метра, а зирфея — до 50 см. На поверхности могут виднеться лишь сифоны — трубки, с помощью которых моллюски дышат и питаются, у глубоко зарывающихся видов они мощные и длинные.

В связи с особенностями панопы и зирфеи специалистам долгое время нелегко было оценить численность и распространение этих объектов. Однако востребованный на азиатском рынке морепродукт рано или поздно должен был вызвать интерес у наших промысловиков. В конце 2016 г. отраслевая наука получила от одной из рыбопромышленных компаний запрос на исследования ресурсов панопы японской. Уже в 2017 г. ученые совместно с рыбаками провели такие работы в заливе Посьета и на участке от устья реки Туманная до границы Дальневосточного морского заповедника.

Общий запас панопы в юго-западной части залива Петра Великого оценили тогда в 855 тонн. Но самое главное — было обнаружено ранее неизвестное крупное поселение зирфеи. Общий запас этого моллюска, по оценкам ученых, составлял более 10 тыс. тонн. «Для нас это стало открытием», — рассказал корреспонденту журнала «Fishnews — Новости рыболовства» и. о. заведующего лабораторией бентоса Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Дмитрий Соколенко.

Знания о биологии и экологии панопы и зирфеи еще предстоит пополнять, нужно будет оттачивать методы добычи и оценить ее влияние на поселения моллюсков. В связи с этим для освоения ученые пока рекомендуют небольшие объемы. Общий допустимый улов панопы на 2022 г. составил 10 тонн, зирфеи — 20 тонн. Сейчас отраслевая наука уже представила предложения по ОДУ на 2023 г.: там по глубоко зарывающимся моллюскам остаются те же цифры. На начальных этапах промысел рекомендуется осуществлять с присутствием научного наблюдателя.

«Я надеюсь, что после начала промысла мы сможем сотрудничать с рыбодобывающими организациями и расширить наши знания о глубоко зарывающихся моллюсках», — отметил Дмитрий Соколенко. Если научный мониторинг будет показывать, что с запасом не происходит негативных изменений, в будущем разрешенные для освоения объемы будут увеличены. Но в этом вопросе, конечно, ключевым фактором будет сохранение биоресурсов.

Федеральное агентство по рыболовству выставило доли квот вылова панопы и зирфеи в подзоне Приморье на аукцион. Сейчас торги уже прошли.

Разведанные запасы панопы японской и зирфеи Пилсбери в районе Хасанского взморья открывают хорошие перспективы для специализированного промысла, считают ученые.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.