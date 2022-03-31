Новые объекты промысла разошлись на аукционе

На торгах проданы доли квот вылова новых для рыбаков объектов — моллюсков панопы и зирфеи в Японском море и минтая в Чукотском море. На доли квот добычи краба-стригуна опилио в Карском море пока заявок не поступило.

Аукцион по продаже долей квот прошел в Москве. Протокол рассмотрения заявок на участие и протокол аукциона опубликованы на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, покупателям предлагалось две доли квоты краба-стригуна опилио в Карском море — по 50% каждая. Однако заявок от желающих приобрести права на добычу нового для промысла объекта не поступило, аукцион по этим лотам признан несостоявшимся. Также никто не заявился на доли квот добычи морского окуня в районе регулирования НЕАФК, лемонемы в зоне Японии.

На долю квоты добычи гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне поступила только одна заявка — этот лот, по правилам, получает компания «Прибой-Восток» из Сахалинской области. Та же ситуация — по долям квот трески и пикши в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, по этим двум лотам победителем признана мурманская компания «Андромеда».

В то же время в результате торгов разошлись доли квот вылова панопы и зирфеи в подзоне Приморье. Эти глубоко зарывающиеся моллюски — новый объект для российских рыбаков.

Право добывать панопу получают компании «Эбису», «Атлант», «Точка Омега», ИП Логинова С.И. из Приморского края, зирфею — «Акватехнологии», «Звезда Востока», «Точка Омега».

Также на аукционе проданы 16 долей квот вылова минтая Чукотского моря — это тоже новый объект для отечественного рыболовства. Победителями стали компании «Поллукс», «Водолей» (Хабаровский край), «УТРФ-Камчатка» и «Пролив» (Камчатский край).

Проданы доли квот вылова трубача в Западно-Сахалинской подзоне, палтусов в Северо-Курильской зоне, минтая в Петропавловско-Командорской подзоне и Чукотской зоне, камбал в Петропавловско-Командорской и Западно-Камчатской подзонах, командорского кальмара в Южно- и Северо-Курильской зонах, терпугов в Карагинской подзоне, трески в подзоне Приморье, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

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