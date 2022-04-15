Ученые собрали данные о ресурсном богатстве Южных Курил

Специалисты ВНИРО завершили комплексные работы в Южно-Курильском районе. Полученные данные позволят оценить в том числе эффективность нереста минтая.

Работы проводились с тихоокеанской стороны Южных Курил в рамках экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский», сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО в своем телеграм-канале.

Специалисты выполнили серию траловых съемок и получили первичные данные о видовом составе, численности и распределении гидробионтов в обследуемом районе.

Учет икры минтая производился ихтиопланктонными сетями, собранный материал позволит оценить масштаб и эффективность нереста и выполнить оценку численности производителей.

Также численность и распределение промысловых ресурсов оценивались акустическими эхоинтеграционными методами, рассказали Fishnews в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Кроме того, специалисты собирают данные о кормовой базе и питании рыб и беспозвоночных.

Попутно выполняется мониторинг фоновых условий, в том числе гидрохимический анализ воды, измерения радиационного фона.

Далее ученые продолжат исследования минтая, сельди и других промысловых видов в Охотском море.

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