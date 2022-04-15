Россия гармонизирует свои обязательства по затонувшему флоту

В Госдуму внесен законопроект о снятии оговорки по некоторым положениям Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 г. Это нужно для гармонизации международных обязательств РФ с положениями Найробийской конвенции.

Полное название законопроекта — «О снятии оговорки в отношении применения подпунктов «d» и «е» пункта 1 статьи 2 Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года», сообщает корреспондент Fishnews. Разработчики отмечают, что международные обязательства нашей страны, предусмотренные этой конвенцией, необходимо гармонизировать с положениями Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 г. Предлагаемые изменения касаются страхования ответственности собственников флота.

Напомним, Россия присоединилась к Найробийской конвенции в декабре 2021 г. Положения этого международного документа применяются к флоту, затонувшему во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне РФ. Конвенция регламентирует информирование об инциденте с морским судном, определение опасности затронутым государством, вопросы уборки акваторий, страхование ответственности судовладельца.

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