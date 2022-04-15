ЮНЕСКО бьет тревогу: коралловые рифы в опасности

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявила о чрезвычайном плане по сохранению коралловых рифов, внесенных в Список всемирного наследия. Защищать кораллы предполагается от климатических изменений и антропогенного воздействия.

Коралловые рифы, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, занимают площадь более полумиллиона квадратных километров (это эквивалентно площади Франции) и отличаются исключительным биоразнообразием. Рифы играют важнейшую роль в поглощении выбросов углерода и защищают береговые линии от штормов и эрозии. Жизнедеятельность более сотни сообществ коренных народов напрямую зависит от рифов.

Последние данные по состоянию коралловых рифов вызывают серьезную тревогу: рифы обесцвечиваются гораздо быстрее, чем предполагалось первоначально, — сообщили Fishnews в Центре новостей ООН. Эти «обесцвеченные» кораллы уязвимы для болезней, их смертность повышается. Ожидается, что при сохранении текущей тенденции все рифы, включенные в Список всемирного наследия, могут исчезнуть к концу этого века.

Угрозой для рифов является потепление Мирового океана. Загрязнение, чрезмерный вылов рыбы, разрушение среды обитания также опасны для экзотических полипов. ЮНЕСКО мобилизует ресурсы, чтобы защитить эти уникальные экосистемы.

«Я призываю к международной мобилизации усилий для предотвращения исчезновения коралловых рифов и объявляю о чрезвычайном плане ЮНЕСКО по повышению устойчивости рифов, включенных в Список всемирного наследия в развивающихся странах. ЮНЕСКО в партнерстве с Глобальным фондом по защите и сохранению коралловых рифов поможет финансировать этот план», — заявила Одрэ Азуле.

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