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Над технологией создания красителей работает команда студентов химического факультета ТГУ. Фото пресс-службы университета

Химики ТГУ готовят отечественные краски для осетровых кормов

Команда студентов Томского государственного университета работает над технологией создания красителей, которые используются в кормах для осетровых рыб. Планируется решить сразу две задачи: обеспечить импортозамещение и снизить загрязнение воды.

В марте молодые химики ТГУ наряду с другими студентами вузов Большого университета Томска приняли участие в проектной сессии «Глобальные вызовы России». Команда Томского госуниверситета предложила метод инкапсулирования — в том числе для решения проблемы загрязнения воды, которое происходит при применении в кормах пищевых красителей.

Свои идеи студенты надеются реализовать в стартапе за счет гранта. Господдержку в 1 млн рублей предоставят победителям федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Капитан команды Софья РЫМАРЬ. Фото пресс-службы ТГУ

Российские производители импортируют красители для рыбьих кормов из стран Скандинавии. В новых политических и экономических условиях перед аквафермерами встала угроза остаться без кормов и красителей, поскольку их поставки могут резко прекратиться.

Параллельно с этим вызовом у команды химиков была вторая задача, сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ. Используемый сейчас краситель окрашивает и загрязняет воду, а ее очистка приводит к дополнительным затратам, которые увеличивают стоимость конечного продукта.

«Пищевые красители используются в рыбных кормах в двух целях. В первую очередь — чтобы получить мясо более красивого цвета. Это действительно важно для бизнеса, для промышленности. Ведь потребитель хочет купить красивый продукт и между двумя товарами на полке выберет тот, который более привлекателен, который выглядит сочно. Но также красители, которые используются для кормов рыб, оказывают биологическое действие и на саму рыбу: они работают как антиоксиданты», — отметила капитан команды Софья Рымарь.

Идея студентов химфака основана на технологиях инкапсуляции — она подразумевает формирование сплошной оболочки-капсулы вокруг капсулируемого материала. В случае с каротиноидами — природными органическими пигментами — такую капсулу можно создавать с применением порошка пектина.

Себестоимость готового криопорошка, предложенного в проекте студентов ТГУ, составляет 5,7 тыс. рублей за килограмм. Это намного дешевле импортных аналогов и даже некоторой отечественной продукции.

«Сейчас я, Марк Батуро и Андрей Подгорнов продолжаем развивать эту тему, так как поняли, что можно найти лучшее и более экономичное решение, чем пектин. Готовим заявку на всероссийский конкурс студенческих стартапов – чтобы на средства гранта в лабораториях ТГУ синтезировать пленки для кормовых красителей и проверять, как эти материалы будут работать на практике», — добавила Софья Рымарь.

По информации университета, производственными площадками, где могли бы взять на вооружение идею томских химиков, являются предприятия компании Dr. Oetker и «Доктор Пектин». Потребителями полученных материалов могут стать завод по производству кормов для рыбы AQUAREX, ООО «Сибирский осетр» и холдинг «Сибагро».

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