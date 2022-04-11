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Совет Росрыбхоза провел ежегодное заседание

Аквакультуре не хватает денег и кормов

Рыбоводы готовы увеличить объемы производства товарной продукции даже в условиях санкций, отметили в Ассоциации «Росрыбхоз». Но бизнес надеется на поддержку государства, чтобы решить вопросы с налоговой нагрузкой, кредитами и рыбными кормами.

По итогам 2021 г. производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала в рыбоводных хозяйствах, входящих в Ассоциацию «Росрыбхоз», выросло на 8,3% — до 253,2 тыс. тонн. На долю участников отраслевого объединения приходится свыше 70% продукции аквакультуры в России. Как сообщает корреспондент Fishnews, на ежегодном заседании 7 апреля совет Росрыбхоза признал эти результаты удовлетворительными, одобрил отчет правления и утвердил плановые задания для предприятий на 2022 г.

Председатель правления Росрыбхоза Василий ГЛУЩЕНКО

В условиях санкций государство ориентирует АПК наращивать объемы производства продукции, в первую очередь продовольствия, чтобы заместить сократившийся импорт, подчеркнул председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. «Наша задача в этом году — как можно лучше зарыбиться, чтобы мы получили больше продукции и на будущие годы максимально обеспечили себя посадочным материалом», — отметил руководитель ассоциации.

В связи с уходом части зарубежных компаний с российского рынка со сложностями могут столкнуться форелеводческие хозяйства, которые ранее закупали оплодотворенную икру за рубежом. По оценкам Росрыбхоза, выпавший объем составляет более 100 млн штук. На поиск альтернативных поставщиков, способных обеспечить нужное количество и, самое главное, качество икры, потребуется время.

Не менее остро стоит проблема, чем кормить рыбу. По информации производителя рыбных кормов компании «ЛимКорм», только за последние две недели стоимость кормов для ценных видов рыб выросла на 40%. Причина — резко подорожавшее сырье: цены на рыбную муку увеличились на 40—67%, на аминокислоты — на 60—270%, на витамины — на 100%.

Суммарный объем поставок импортных кормов в Росрыбхозе оценивают на уровне 130 тыс. тонн в год. Российским производителям пока не под силу не только заместить эти объемы, но и существенно нарастить производство. Комбикормовые заводы жалуются на нехватку на рынке рыбной муки высокого качества — основного компонента кормов для форели или осетра.

По мнению Росрыболовства, качественная рыбная мука в стране производится, в частотности, на предприятиях, построенных под инвестквоты. «Сегодня эти заводы работают исключительно на экспорт. Но мы прорабатываем с коллегами эти вопросы, пытаемся их переориентировать на российский рынок», — заявил начальник управления науки и аквакультуры Александр Малашенко, добавив, что если потребуется, государство может применить рычаги, вплоть до ограничения экспорта.

Начальник управления науки и аквакультуры Александр МАЛАШЕНКО

Идет работа по налаживанию поставок компонентов кормов из Китая. По словам Александра Малашенко, китайские компании готовы ввозить в Россию и рыбные корма, но российским комбикормщикам в этом случае будет трудно с ними конкурировать.

Минсельхоз и Росрыболовство также анонсировали планы по компенсации с 2023 г. капзатрат на модернизацию и строительство кормбикормовых предприятий. По мнению бизнеса, это полезная мера, но она не сможет быстро повлиять на ситуацию — на запуск современного завода по производству экструдированного корма требуется минимум 2,5—3 года.

В Росрыбхозе обеспокоены возможными проблемами предприятий аквакультуры с доступом к льготным кредитам — даже несмотря на выделение правительством дополнительного финансирования на эти цели. Членам ассоциации рекомендовано активизировать работу в регионах, чтобы эти средства не прошли мимо рыбоводов.

Василий Глущенко подчеркнул важность участия Росрыбхоза в формировании мер поддержки пострадавших от санкций отраслей экономики — на ближайшие месяцы это одно из приоритетных направлений работы ассоциации. Серьезной поддержкой для сектора аквакультуры в этих условиях могло бы стать уменьшение нагрузки по уплате НДС — сейчас это не менее 3 млрд рублей в год.

Ассоциация намерена обратиться в правительство, Госдуму и Совет Федерации с предложением освободить от НДС сельхозтоваропроизводителей, выручка которых не превышает 400 млн рублей. Кроме того, Росрыбхоз предлагает продлить действующую в этом году льготу по НДС при реализации племенной рыбы и посадочного материала на 10 лет.

В ходе обсуждения члены ассоциации обратили внимание на сохраняющиеся в отрасли административные барьеры, в основном связанные с правоприменительной практикой. Представители контролирующих и надзорных органов, включая теруправления Росрыболовства, нередко предъявляют необоснованные требования к безопасности прудов, строительству очистных сооружений, наличию различных разрешений и согласований, использованию орудий лова и другим аспектам работы рыбоводных хозяйств. Снижение такого давления стало бы не менее существенной поддержкой для бизнеса.

Совет также утвердил изменения в составе ассоциации — к Росрыбхозу присоединились Дальневосточный союз предприятий марикультуры (Приморский край) и компания «Альготек» (Тверская область). На сегодняшний день в отраслевом объединении представлено более 50 регионов России и все восемь федеральных округов.

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