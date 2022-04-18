Экспорт рыбы и морепродуктов готовят к переводу на цифру

В рыбной отрасли продолжается поэтапная цифровизация обмена информацией на межведомственном и наднациональном уровне. Идет подготовка к началу эксперимента по выдаче электронных сертификатов для экспорта в Республику Корея, рассказали в ЦСМС.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) провел первое заседание проектного комитета, посвященное реализации проектов в области цифровизации в рыбной отрасли. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, на встрече обсуждалась подготовка к запуску пилотного проекта по выдаче электронных сертификатов на продукцию водного промысла, поставляемую из России в Южную Корею, и согласование регламента их выдачи.

Участники встречи подняли вопросы о внедрении механизма государственно-частного партнерства при реализации цифровых проектов. В частности, речь шла о статусе проекта по переводу государственных услуг в электронный вид и сопутствующих сложностях.

Особое внимание было уделено развитию электронного документооборота для взаимодействия федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, в настоящее время в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект об электронном промысловом журнале и выдаче цифровых разрешений на промысел. Планировалось, что депутаты рассмотрят эту инициативу в апреле текущего года.

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