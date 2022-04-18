Арбитраж разъяснил: лишение квот за неосвоение — право, а не обязанность

Непреодоление пользователем 70% порога освоения квот в течение двух лет не обязывает Росрыболовство отбирать у предприятия право на вылов. К такому выводу пришел арбитражный суд, рассмотрев тяжбу с компанией из Астраханской области.

Согласно фабуле дела, Росрыболовство потребовало расторгнуть договоры о закреплении долей квот на вылов леща, сома и щуки. Свои требования отраслевой регулятор обосновал информацией о том, что пользователь в 2019-2020 гг. осваивал эти квоты на уровне 49-68%.

В свою очередь, предприятие представило данные Волжско-Каспийского филиала ВНИРО о неблагоприятной промысловой обстановке в авандельте Волги в весеннюю и осеннюю путины 2019 г. Также ответчик сослался на справку ЦСМС со скорректированной информацией о результатах промысловой деятельности компании в 2020 г. Согласно уточненным данным, освоение квот в этом году по всем трем объектам превысило 70%. Наконец, предприятие представило информацию о 100% освоении квот в 2021 г.

Арбитражный суд первой инстанции отказал Росрыболовству в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции подтвердил это решение, сообщает корреспондент Fishnews.

В суде представитель ведомства настаивал, что «освоение пользователем квот в объеме менее 70% в течение двух лет подряд является безусловным основанием для расторжения спорных договоров».

Суд отклонил этот довод Росрыболовства и указал, что требование расторжения квот в подобных случаях — это право, а не обязанность отраслевого регулятора.

«Расторжение договора, влекущее такие серьезные последствия для сторон, как прекращение правоотношений, является крайней мерой, применяемой к недобросовестному контрагенту в случае, когда все другие средства воздействия исчерпаны», — подчеркнул апелляционный суд в своем постановлении.

При этом суд сослался на нормы федерального закона о рыболовстве. «В пункте 2 статьи 33.5 закона о рыболовстве указано, что в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 13 указанного федерального закона, допускается досрочное расторжение договора, что свидетельствует об отсутствии безусловной обязанности истца и суда расторгнуть договор в указанных случаях», — отметил суд.

Напомним, представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков в комментарии к схожему арбитражному делу предложил отменить 70% барьер освоения квот. По его мнению, к настоящему времени эта норма превратилась во «вредный анахронизм».

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