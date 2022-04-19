Оценку влияния хозяйствования на рыбные запасы хотят улучшить

Росрыболовство готовит изменения в методику, с помощью которой определяются последствия негативного воздействия строек, реконструкций и других работ на водные биоресурсы и среду их обитания, а также определяются восстановительные мероприятия.

Информация о разработке проекта приказа Росрыболовства опубликована на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что методика утверждена приказом федерального агентства от 6 мая 2020 г. № 238, в силу этот документ вступил в 2021 г.

Размер вреда, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, рассчитывают юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые намереваются заниматься деятельностью, влияющей на ВБР. Они же должны обеспечить разработку мероприятий по восстановлению.

«Проект приказа направлен на совершенствование процедуры определения последствий негативного воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания», — говорится в материалах на сайте regulation.gov.ru.

Сам проект документа пока не опубликован. Отмечено, что необходимость внесения изменений основана на решениях отраслевых конференций, предложениях отраслевой науки и рыбводов, а также обращениях организаций.

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