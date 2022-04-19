Центробанк смягчил требования по авансам

Банк России вновь расширил список видов контрактов, по которым отменен 30% лимит по авансовым платежам для внешнеторговых контрактов. Ограничение снято в том числе для услуг по ремонту.

Напомним, что, согласно указу президента, совет директоров ЦБ имеет полномочия определять лимит предварительной оплаты или авансового платежа резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц по определенным видам контрактов.

Однако определены виды контрактов (договоров), к которым ограничения не применяются, — 15 апреля Совет директоров Центробанка расширил этот перечень.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 30% лимит отменен по авансовым платежам по контрактам (договорам), предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг по ремонту, монтажу и демонтажу за пределами территории Российской Федерации. Также послабление предусмотрено для контрактов (договоров), предусматривающих оказание нерезидентами резидентам услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатаций, в том числе коммунально-техническим обслуживанием, систем, оборудования, помещений, зданий, сооружений.

Ранее ЦБ решил отменить 30% лимит по авансовым платежам для контрактов с нерезидентами на транспортные услуги.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews