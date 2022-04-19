Иран собирается производить больше креветки

В новом иранском календарном году (21 марта 2022 г. — 22 марта 2023 г.) республика планирует произвести 714 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Из них 277 тыс. тонн придется на рыбу, выращенную загонным способом, и 70 тыс. тонн — на креветку.

Прогноз озвучил и.о. главы Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Мортез Афрасиаби, сообщает корреспондент Fishnews.

Чиновник заявил, что к 2025 г. производство креветки в республике планируется почти удвоить — довести до 130 тыс. тонн. Для этого, по словам Мортеза Афрасиаби, будет необходимо развитие инфраструктуры, а также кредитование и другие банковские услуги.

Основным сдерживающим фактором он назвал зависимость от поставок кормов, цена которых составляет 60-65% от затрат аквафермеров.

Руководитель IFO рассказал о значительных успехах рыбного хозяйства страны — в том числе за счет увеличения продаж на мировом рынке. Как пишет Tehran Times, только за первую половину прошлого календарного года (21 марта — 22 сентября 2021 г.) на экспорт было отправлено 62,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

По информации издания, в прошлом году в Иране было произведено 58 тыс. тонн креветки. Особенных успехов добилась провинция Бушер, где вырастили 19 тыс. тонн и выловили еще 6 тыс. тонн.

Иранская креветка и другие морепродукты отправились на рынки Евросоюза, России, Китая, стран Персидского залива, Малайзии, Турции, Тайваня, Армении, Белоруссии, Бангладеш, Гонконга, Азербайджана, Таиланда и Южной Кореи, отмечает Tehran Times.

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