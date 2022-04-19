ЕАЭС намерен создавать новые зоны свободной торговли

Евразийский экономический союз начал формирование зоны свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. По его словам, аналогичная работа ведется с Ираном, Индией, Индонезией и Египтом.

Такое решение принято Советом Евразийской экономической комиссии, рассказал Андрей Слепнев. Он принял участие в пресс-конференции, организованной МИА Sputnik, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам министра, международные переговоры по ускоренному формированию зон свободной торговли входят в пакет мер по обеспечению устойчивости экономик стран ЕАЭС в условиях санкций. Отвечая на вопрос об условиях увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте Евразийского экономического союза, Андрей Слепнев перечислил предпринимаемые шаги.

«Нам надо добиваться лучших условий на внешних рынках, чем мы и занимаемся. То есть устраняем пошлины, устраняем нетарифные барьеры, облегчаем сертификацию и принимаем другие меры к тому, чтобы наш товар на внешнем рынке был в лучших условиях, чем сегодня», — сказал министр.

Он обратил внимание, что ЕАЭС уже имеет режимы свободной торговли со странами общим населением 300 млн человек и объемом ВВП более 700 млрд долларов в год. Это партнеры по СНГ, Сербия, Вьетнам и ряд других стран, отметил Андрей Слепнев.

«Если мы реализуем ту переговорную повестку, которая есть сегодня, то это уже будет более 2 млрд потребителей и порядка 7 трлн долларов ВВП», — заявил Андрей Слепнев.

По информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии, товарооборот государств ЕАЭС с Эмиратами в 2021 г. достиг рекордного уровня и составил 5,4 млрд долл. США. В ноябре 2021 г. ЕЭК получила обращение ОАЭ, в котором была обозначена заинтересованность в заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.

Напомним, в начале апреля Россельхознадзор и коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов согласовали ветеринарный сертификат для экспорта в ОАЭ диких и сельскохозяйственных водных животных и продукции из них. Действие сертификата распространяется на рыбу, живых двустворчатых моллюсков, ракообразных и иглокожих.

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