Электронные разрешения протестируют на всех бассейнах

Росрыболовство запускает во всех теруправлениях тестовое оформление электронных разрешений на промысел. До 15 июня ведомство рассчитывает отработать подачу заявок на разрешения через портал Госуслуг и автоматизировать все процессы.

Территориальные управления Росрыболовства совместно с подразделениями Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) начинают испытания информационно-вычислительной системы «Электронные разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов ГИС ОСМ». Сервис уже опробовали в Приморском теруправлении, теперь тестирование решено распространить на всю территорию страны. Эксперимент продлится до 15 июня.

Во время тестовой эксплуатации стоит задача отработать взаимодействие с порталом Госуслуг и полностью автоматизировать процессы, связанные с приемом заявок, оформлением, выдачей, регистрацией, корректировкой, приостановлением и аннулированием разрешений на добычу водных биоресурсов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, повторное совещание для анализа замечаний и предложений, выявленных в ходе тестирования, запланировано на 25 мая.

Законопроект об электронных разрешениях на промысел и электронном промысловом журнале сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. В Росрыболовстве рассчитывают, что к тому времени, когда законодательные изменения будут приняты и вступят в силу, отрасль успеет подготовиться к бесперебойной работе с новой системой.

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