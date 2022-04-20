Квоты на семгу остались без покупателя

Аукцион по продаже долей квот вылова семги Балтийского моря и Финского залива планировалось провести 20 апреля, однако заявок не поступило и торги по этим лотам признали несостоявшимися.

Напомним, что Росрыболовство предложило для покупки доли квот для промысла на Западном, Дальневосточном и Волжско-Каспийском бассейнах — всего 46 лотов.

В том числе планировалось провести аукцион по 17 долям квоты вылова атлантического лосося (семги) в Балтийском море и 5 долям в Финском заливе. Но заявок на участие в торгах не поступило и их признали несостоявшимися, сообщает корреспондент Fishnews.

На две доли квоты добычи шипощека — в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах — поступило только по одной заявке, поэтому договор сможет заключить, как единственный заявитель по стартовой цене, сахалинская компания «Палтусы Востока». Аналогичным образом планируется закрепить доли квот на вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне - за компанией «Прибой-Восток» (Сахалинская область).

По остальным лотам торги должны пройти, как и предполагалось, 20 и 21 апреля.

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