Иностранные браконьеры поплатились судами

Вступил в силу приговор Находкинского городского суда, который признал капитанов двух зарубежных шхун виновными в незаконном вылове кальмара. Флот конфискован в доход государства, на нарушителей наложены штрафы.

Суда попались в исключительной экономической зоне РФ на парном тралении, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. «Именно таким путем иностранцы, предварительно сговорившись и не имея законных оснований для ведения промысловой деятельности в этом районе, собирались набить трюмы свежим тихоокеанским кальмаром», — рассказали в ведомстве.

По его данным, осмотровая группа пограничного сторожевого корабля при задержании обнаружила на обеих шхунах свыше 22 тыс. моллюсков.

По факту незаконного промысла в отношении капитанов было возбуждено уголовное дело. Приговором Находкинского городского суда оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Наказанием стали штрафы — по 80 тыс. рублей каждому. Суда и орудия совершения правонарушения конфискованы в доход государства, отметили в погрануправлении.

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