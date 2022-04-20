Законопроект о маркировке животных прошел первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, вводящие правила маркирования и учета животных. С помощью таких мер планируется бороться с распространением заразных болезней.

Парламентарии рассмотрели предложенный правительством законопроект 19 апреля. Поправки вносятся, в частности, в закон «О ветеринарии». Предлагается установить, что «животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней».

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается индивидуальное и групповое маркирование. В последнем случае визуальные средства маркирования нужно будет наносить, например, на садок.

Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС).

Оговаривается, что маркированию и учету не подлежат дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, в том числе относящиеся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономзоны РФ. А также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам.

Порядок учета животных, перечень их видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию, сроки осуществления такого учета установит правительство.

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