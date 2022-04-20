Депутаты поддержали законопроект о подтверждении нулевого НДС

Процедуру подтверждения нулевого НДС при экспортных операциях предлагают упростить путем цифровизации. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ» направлен на рассмотрение депутатов правительством. Текущее регулирование предусматривает предоставление пакета документов на бумажном носителе, включая декларацию на товары, контракт, копии этих документов. Такой порядок утратил свою эффективность, отмечается в пояснительной записке.

Между тем с 2015 г. у налогоплательщиков появилась возможность представления сведений посредством реестра, однако это относится исключительно к сведениям из деклараций. Законопроект призван расширить возможности представления налогоплательщиками необходимых сведений в электронной форме.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрен отказ от представления экспортером документов, включая контракт, на бумажном носителе. Вместо этого будет установлена обязанность по представлению в налоговые органы реестров в электронной форме, которые будут включать сведения как из декларации, так и из контракта, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается сделать единообразным момент определения налоговой базы по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров, отмечают авторы законопроекта.

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