Рыбоохрану Нижнего Поволжья усилили командировочными

Росрыболовство направило в Астраханскую область дополнительных сотрудников для усиления контрольно-надзорной деятельности. Это инспекторы из Нижнеобского, Североморского и Северо-Кавказского теруправлений.

Прибывшие уже приступили к исполнению своих служебных обязанностей, сообщили Fishnews в пресс-службе Волго-Каспийского теруправления.

Проверкой соблюдения правил рыболовства с 1 апреля в регионе занимаются ежедневно. Рейды проводят межведомственные группы, включающие инспекторов рыбоохраны и службы природопользования, сотрудников МВД, пограничного управления ФСБ, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры.

Ожидается, что в этом году турпоток в Астраханскую область составит до 3 млн человек, большая часть из которых традиционно придется на рыболовов. Для защиты рыбных запасов регион особо усиливает их охрану.

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