Отрасли важны доступные финансы

В вопросах кредитования с господдержкой для рыбной отрасли важно не забывать о тех, кто обеспечивает доставку продукции до потребителя, — о дистрибьюторских компаниях, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на круглом столе в Приморском филиале Россельхозбанка.

Доступное финансирование для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов — острый вопрос для рыбной отрасли, как и для других сфер экономики. Тема кредитования обсуждалась на круглом столе «Рыбная отрасль и банковский сектор: сотрудничество для развития». Встречу организовали медиахолдинг Fishnews и Приморский региональный филиал Россельхозбанка.

Участие в круглом столе принимали главы рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока и руководитель филиала РСХБ Алексей Степуро.

Участники круглого стола отдельно остановились на теме господдержки отрасли, в том числе в сфере кредитования. Реалии заставляют по-новому подойти к помощи рыбакам, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Я бы к вопросу: нужна ли рыбной отрасли господдержка? — добавил следующее: в современных условиях. И ответ сразу очевиден: нужна!» — подчеркнул руководитель АРПП. Компании столкнулись с неясностью по рынкам сбыта, сломом логистических цепочек, при этом в отрасли реализуется целый ряд серьезных инвестиционных проектов.

В господдержке и доступном финансировании нуждаются не только добытчики, но и другие участники товаропроводящей цепочки, обратил внимание Георгий Мартынов. Он напомнил об участии в доставке рыбы до потребителя дистрибьюторов: от их работы зависит, как быстро и с каким качеством продукция дойдет до покупателей. Эти участники отрасли включены в состав созданной при Росрыболовстве рабочей группы по мониторингу поставок на продукции из водных биоресурсов на внутренний рынок.

Для повышения доступности рыбы для российского потребителя для российского потребителя и развития логистики — а такие проекты реализуют сегодня в том числе и сами дистрибьюторы — важна поддержка и этого сегмента, подчеркнул президент АРПП.

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