Комиссия займется подготовкой отраслевого соглашения

Российский союз работодателей-рыбопромышленников, Росрыболовство и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства начали переговоры о подготовке к заключению отраслевого соглашения на 2022–2023 гг.

Для проведения коллективных переговоров и подготовки проекта соглашения с организациями рыбной отрасли создана комиссия с участием представителей Росрыболовства и его подведомственных учреждений, Российского союза работодателей-рыбопромышленников (РСРР) и Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Сопредседателями комиссии назначены руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, исполнительный вице-президент РСРР, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев и председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий Рыжов.

Соглашение, которое планируется заключить на 2022–2023 гг., установит общие принципы регулирования взаимоотношений работодателей и работников предприятий рыбной отрасли. «Для нас как для профсоюза принципиально важно, чтобы в соглашении был прописан ряд моментов, которые улучшают условия для работников рыбной отрасли по сравнению с действующим федеральным законодательством», — рассказал Fishnews Дмитрий Рыжов.

В профсоюзе рассчитывают на эффективную и плодотворную работу комиссии и отсутствие принципиальных разногласий у участников соглашения — в условиях санкционного давления и нацеленности всех сторон социального партнерства на развитие рыбной отрасли. По мнению Дмитрия Рыжова, подписание отраслевого соглашения могло бы стать символичным подарком ко Дню рыбака для всех тружеников рыбной отрасли.

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