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Лососи из научного улова для анализов. Фото пресс-службы ТИНРО

Наука поделилась данными о зимнем лососе

В ТИНРО рассказали о мартовских комплексных исследованиях тихоокеанских лососей в приалеутских водах. На основании данных этих и предыдущих съемок специалисты предполагают, что зимне-весенний период не самый критичный для выживания красной рыбы.

Работы выполнялись на научно-исследовательском судне «ТИНРО» в рамках международной экспедиции, организованной Комиссией по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Съемки охватили открытые воды к юго-востоку от Алеутской гряды.

Как рассказал начальник экспедиции Алексей Сомов, всего в уловах было отмечено 27 видов нектона и макропланктона. Среди рыб наиболее массовой была нерка, среди кальмаров — окутания безкрюкая и северный онихотеутис, а среди мезопелагических рыб — тарлетонбения западная.

Специалист напомнил, что работы по аналогичным методикам в этом районе проводились в 2009 г., а также в 2019 г. в виде разреза вдоль исключительной экономической зоны США. По сравнению с результатами 2009 и 2019 гг., сообщество нектона и макропланктона в нынешнем году отличалось меньшим видовым разнообразием и относительным обилием. Биомасса медуз, наоборот, была максимальной в 2022 г. и почти в 40 раз превышала оценку 2009 г. Концентрации лососей принципиально не изменились, хотя и были максимальными в 2022 г., но соотношение видов лососей было разным в рассматриваемые годы.

«Вероятной причиной значительного различия в видовом составе и обилии мезопелагических рыб и кальмаров в 2009 и 2022 годах, является то, что в 2009 году значительная часть района работ пришлась на воды субтропической структуры. В 2022 году субтропические водные массы были зафиксированы всего на нескольких станциях в юго-западной части района работ», — сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ТИНРО, оцененная численность и биомасса лососей составила 146,8 млн экземпляров и 60,8 тыс. тонн соответственно. В уловах преобладала неполовозрелая нерка первого морского года и старше (80% численности). В одном тралении было поймано рекордное число красной рыбы для зимних съемок — 581 экземпляр молоди нерки, а также 68 особей старших возрастов.

Интенсивность питания большинства лососей была невысокой, хотя у отдельных рыб встречались полные желудки. Однако этот показатель не является критическим, а, скорее, говорит о поддерживающем режиме питания, обратили внимание ученые.

Также о нормальном биологическом состоянии лососей свидетельствует и показатель упитанности, который у большинства рыб (за исключением горбуши) превышал единицу. Травмированность лососей была невысокой, хотя у трети нерки была отмечена адгезия внутренних органов. Кроме того, выявлены инвазии целого ряда паразитов, экстенсивность заражения которыми достигала 50% рыб.

«Полученные данные экспедиции 2022 года, а также материалы предыдущих зимних съемок дают основания полагать, что зимне-весенний период не является столь критичным для выживания лососей, как период созревания мальков, ската и ранний морской период жизни», — сделали вывод в ТИНРО.

Пробы для генетического анализа, расчета энергетической ценности зоопланктона доставлены на берег и будут обследованы в лабораторных условиях. После обработки первичных данных, все страны, участвовавшие в экспедиции (Россия, Канада, США), обменяются информацией. Это позволит всему мировому сообществу углубить свои знания о биологии и экологии лососей.

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