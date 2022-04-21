Рыбаки Приморья взяли более 230 тыс. тонн минтая

Предприятия Приморского края за сезон «А» минтаевой путины в Охотском море добыли 234,8 тыс. тонн. Остаток квот — около 34 тыс. тонн по трем подзонам — предприятиям предстоит освоить в осенне-зимний период промысла.

Рыбаки Приморского края, как и других дальневосточных регионов, завершили зимне-весенний сезон (сезон «А») промысла минтая в Охотском море.

В этом году 18 предприятий Приморья получили для освоения в четырех подзонах Охотского моря 318,7 тыс. тонн минтая, сообщили в региональном агентстве по рыболовству. Это на 39,9 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. На Северо-Охотоморскую, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзону приходится 268,8 тыс. тонн.

По отчетам предприятий, к финишу путины добыто 234,8 тыс. тонн. Уловы на 13,2 тыс. тонн уступают прошлогодним, рассказали Fishnews в агентстве по рыболовству Приморского края.

По его информации, в Северо-Охотоморской подзоне рыбаки региона взяли 105,2 тыс. тонн, разрешенный на 2022 г. объем освоен на 98,3%. В Западно-Камчатской подзоне вылов составил 76,6 тыс. тонн, квота выбрана на 78,1%, в Камчатско-Курильской добыто 53 тыс. тонн, освоение — 83,3%. Еще 0,053 тыс. тонн предприятия Приморья взяли к середине апреля в Восточно-Сахалинской подзоне.

В промысле участвовало 40 судов (21 крупнотоннажное и 19 среднетоннажных).

Добыча сельди в Северо-Охотоморской подзоне составила около 70 тыс. тонн — на 32 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2021 г.

Напомним, что в целом в трех подзонах Охотского моря за сезон «А» выловлено 788,7 тыс. тонн минтая.

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