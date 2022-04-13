Добытчики минтая держат курс на развитие переработки

Ассоциация добытчиков минтая подвела итоги охотоморской экспедиции. Тренд на рост выпуска продукции глубокой переработки усилился: в этом году в море произведено на 50% больше филе, на 92% — фарша и почти в 18 раз больше сурими, чем за аналогичный период 2021 г., отметили в объединении.

«Мы подвели итоги самого масштабного промыслового сезона в России — Охотоморской минтаевой путины-2022. Она официально завершилась 9 апреля в Северо-Охотоморской зоне. Вылов минтая в Охотском море по трем подзонам вырос на 1,5% и составил 788,7 тыс. тонн. ОДУ освоен на 82%, что значительно выше, чем в прошлом году (73%). Суммарно во всех промысловых районах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, по данным на 10 апреля 2022 года, наши рыбаки добыли 879,7 тыс. тонн», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Руководитель объединения отметил, что в этом году флот сфокусировался на выпуске продукции с высокой добавочной стоимостью — филе, фарша и сурими из минтая.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, производство филе минтая увеличилось на 50%, фарша — на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Значительно выросло производство сурими в море — с 0,3 тыс. тонн до 5,3 тыс. тонн (почти в 18 раз). По словам президента ассоциации, рост производства этой продукции в море обусловлен увеличением количество судов, оборудованных линиями по производству филе – 39 судов-филетировщиков против 30 судов в прошлом году.

«Продолжает расти доля сырца, направляемого на производство филе. В этом сезоне она достигла 36%, в то время как в 2021 году была на уровне 24%, в 2020 году – 17%. При этом мороженый минтай пока остается основной позицией в номенклатуре выпускаемой продукции, но объем продолжает снижаться. Суммарный выпуск минтая б/г по бассейну снизился на 17% и составил 280 тыс. тонн, неразделанного минтая — на 4%, до 38,2 тыс. тонн. На 8% при этом вырос объем икры (28,6 тыс. тонн)», — отметил Алексей Буглак.

По информации АДМ, на специализированном траловом промысле минтая добывающий флот отработал 7565 судосуток, что соответствует показателям прошлого года. Всего в путине было задействовано 125 судов. 78% вылова за сезон «А» (593 тыс. тонн) пришлось на крупнотоннажный флот, около 22% — на среднетоннажный. Количество тралений составило 18 893, что на 5,5% больше, чем в 2021 г. Выросли и уловы на единицу усилия. Промысловые показатели крупнотоннажного флота составили 128 тонн/сс, вылов на промысловую операцию — 47 тонн. У среднетоннажного флота — 58 тонн/сс, вылов на промысловую операцию — 27 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews