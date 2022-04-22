Грузовикам с продуктами стало проще въезжать в Россию

На автомобильных пунктах пропуска через госграницу временно отменен весогабаритный контроль для грузового транспорта, который ввозит в страну продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Эти изменения утверждены постановлением правительства от 19 апреля 2022 г. № 702, сообщает корреспондент Fishnews. Решение — часть комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Мера будет действовать до 1 сентября 2022 года. Она позволит сократить время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах», — отметили в пресс-службе кабмина.

Напомним, право устанавливать особенности госконтроля за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появилось у правительства благодаря закону, принятому в середине апреля.

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