Начало паводка на Нижней Волге внушает оптимизм

Паводок в Астраханской области обещает быть полноводным, считают в КаспНИРХ. Это позволит избежать слишком короткого периода обводнения нерестилищ.

С 19 апреля с гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада начался сброс воды, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области. Отмечено, что расход Куйбышевского гидроузла с начала сброса составил 7 тыс. куб/сек, Волгоградского — 5 тысяч Ежедневно объем увеличивался, и на 21 апреля расход Куйбышевского гидроузла составлял 12 тыс. куб/сек, Волгоградского — девять тысяч.

По мнению центра ресурсных исследований Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ), прогноз нынешнего паводка оптимистичный. Объемы сброса воды, согласно графику, будут достаточными.

«В предыдущие годы воды катастрофически не хватало, в том числе из-за природного маловодья. Продолжительность обводнения нерестилищ была крайне мала, что отразилось на численности молоди. К примеру, в 2015 году молоди скатилось, то есть сошло с полоев в реки, порядка шести миллиардов, в 2021 году — 161 миллиард. Разница колоссальная. В этом году ожидается паводок, похожий на паводок прошлого года», — цитирует руководителя Центра ресурсных исследований КаспНИРХ Виталия Барабанова губернаторская пресс-служба.

Ожидается, что пик сброса на Куйбышевском водохранилище наступит 26 апреля, на Волгоградском — 29 апреля. Вплоть до 30 апреля будет сбрасываться порядка 25-26 тыс. куб/сек. С мая объемы будут уменьшаться, и к 10 мая они должны составить 18 тыс. куб/сек.

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