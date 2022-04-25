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Документ подписали президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Иван НОВИКОВ. Фото пресс-службы корпорации

ВАРПЭ и КРДВ договорились вместе содействовать привлечению инвестиций в отрасль

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики решили создать проектный офис, который будет заниматься поддержкой инвестирования в рыбное хозяйство.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о совместной работе по повышению инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, а также содействии в реализации инвестиционных проектов участниками ВАРПЭ, рассказали Fishnews в пресс-службе КРДВ.

Документ подписали заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Иван Новиков и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Стороны договорились создать проектный офис, который будет заниматься выработкой общих решений и представлять совместные позиции в правительстве РФ, профильных ведомствах и других госорганах. Также КРДВ и ВАРПЭ займутся изданием совместных исследований и публикаций в области рыбохозяйственного комплекса ДФО.

«История развития и освоения Дальнего Востока неразрывно связана с рыболовством. Сегодня рыбная отрасль для Дальнего Востока — это не только вклад в экономику, это локомотив для развития смежных отраслей, существенный фактор социально-демографических процессов и основа жизненного уклада. 17 населенных пунктов региона, где расположены градо- и поселкообразующие предприятия, всецело зависят от работы отрасли. В рыболовстве занято свыше 50 000 дальневосточников. Вклад рыбной отрасли в валовый региональный продукт ДФО оценивается в 15%.

Стратегические задачи ВАРПЭ и КРДВ едины — мы стремимся к формированию благоприятного климата для привлечения инвестиций и экономического развития Дальнего Востока, к закреплению населения путем создания новых рабочих мест, росту объемов выпуска конкурентоспособной продукции и росту доходов как бюджетов регионов, так и самих предприятий. Уверен, что, объединив наши усилия и компетенции, мы сможем достичь поставленных задач», — заявил Герман Зверев.

Иван Новиков отметил, что один из приоритетов работы корпорации — поддержка действующих и привлечение новых инвесторов с целью реализации проектов в рыбной отрасли на территории Дальневосточного федерального округа. А также подчеркнул значимость совместной работы с ассоциацией, представляющей интересы предпринимателей.

«Корпорации важно слышать представителей отрасли Дальнего Востока, создавать для них комфортные условия для развития бизнеса в макрорегионе, особенно в преддверии второго этапа программы инвестиционных квот. В этой связи большое значение приобретает работа КРДВ с ВАРПЭ — ведущей ассоциацией рыбной отрасли в России, доля участников которой в ежегодном национальном вылове водных биоресурсов составляет более 90%», — обратил внимание заместитель гендиректора КРДВ.

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