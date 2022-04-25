В Японии сообщают об успешных переговорах по российскому лососю

В этом году суда Японии смогут освоить в своей исключительной экономзоне 2050 тонн лососевых российского происхождения, пишут японские СМИ. По их информации, стороны официально подпишут документ 25 апреля.

Плата за ресурс составит от 200 до 300 млн иен (1,56-2,34 млн долларов) — в зависимости от результатов промысла, пишет The Japan Times. При этом нижняя планка цены на 60 млн иен меньше, чем в 2021 г. — из-за сокращения уловов в последние годы, отмечает издание.

По информации японского Агентства по рыболовству, добыча может стартовать уже в начале мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Достигнутая договоренность, позволяющая японцам осваивать лососевых в собственных водах к северу от Хоккайдо, обрадовала местных рыбаков, обращает внимание AP News. Промысловики опасались, что украинский кризис и санкции Токио в отношении РФ могут стать непреодолимым препятствием для промысла.

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