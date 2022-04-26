Краб Карского моря пока подождет

Минсельхоз представил проект приказа о запрете на добычу краба-стригуна опилио в Карском море за исключением научных исследований до конца 2022 г. Речь идет о новом для промысла объекте.

Проект приказа «Об установлении ограничения рыболовства краба-стригуна опилио в Северном рыбохозяйственном бассейне в 2022 году» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется «закрыть по 31 декабря 2022 г. рыболовство (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях) краба-стригуна опилио в Карском море».

Решение предлагается с учетом рекомендаций ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Напомним, что краба-стригуна опилио Карского моря планировалось ввести в промысел. Доли квот вылова этого объекта были выставлены на аукцион, однако заявок от желающих их купить не поступило.

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