Компании Камчатки могут заявиться на лосось

В Камчатском крае юридические лица могут до 27 апреля включительно подать заявления на лимиты тихоокеанских лососей для промышленной добычи и организации любительского рыболовства в этом году.

Срок установила региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, согласно краевой стратегии промысла, Камчатка сможет освоить почти 150 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Также комиссия определила объемы красной рыбы для традиционного лова коренными малочисленными народами. Всего выделено 5,69 тыс. тонн: 2,72 тыс. тонн горбуши; 1,69 тыс. тонн кеты; 0,78 тыс. тонн нерки; 446 тонн кижуча и 44,5 тонны чавычи.

Кроме того, установлены максимальные объемы добычи лососей по заявкам лиц из числа КМНС — в зависимости от районов.

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