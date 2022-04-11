Камчатка готовится к лососевой путине

В этом году в Камчатском крае, по прогнозам науки, может быть добыто около 150 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это несколько выше оценок, которые давались ранее.

Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил стратегию промысла тихоокеанских лососей для Камчатского края на 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Во всех основных районах лова рекомендации по организации путины не претерпели принципиальных изменений за несколькими исключениями, отметила руководитель Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина Шпигальская. Изменения предложены по Авачинскому заливу, некоторым рекам юго-западного побережья Камчатки, Камчатскому заливу и бассейну реки Камчатка.

Всего в этом году, по оценкам специалистов, рыбаки региона смогут освоить около 150 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Ранее прогноз был несколько ниже — 137 тыс. тонн, однако по результатам генетических исследований ученые скорректировали цифру.

Характерной особенностью этого года, отметила руководитель КамчатНИРО, будет отсутствие высокочисленных подходов горбуши как на западном, так и на восточном побережьях. На востоке, где четные годы считаются неурожайными, ожидается вылов около 27 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. На Западной Камчатке прогнозируется вылов 57 тыс. тонн горбуши. В целом по западному побережью отмечается снижение подходов всех основных видов лососей — горбуши, кеты, нерки и кижуча.

По срокам лова отличия от 2021 г. предусматриваются прежде всего по Усть-Камчатскому району: чтобы обеспечить пропуск ранней формы нерки, предлагается открыть Камчатский залив с 8 июня, а речные рыболовные участки — с 10 июня.

В Авачинском заливе рекомендовано не устанавливать сроки промысла. Традиционное рыболовство коренных малочисленных нардов предложено ограничить одной неделей во второй половине июля и одной — во второй половине августа.

Специалисты представили и предложения по проходным периодам. На морских участках на Западной Камчатке, а также на акватории Камчатского залива рекомендуется пропускать рыбу на нерест два дня в неделю. Для пропуска поздней формы нерки в Камчатском заливе также предложено ввести проходной период с 18 июля по 4 августа.

На рыболовных участках во внутренних водных объектов пропускать лосось рекомендуется три дня в неделю. Два дня в неделю предлагается, например, для Алеутского района, для некоторых рек, где только один пользователь, рек со сложной гидрологией. Для бассейна реки Озерной и среднего и верхнего течения реки Камчатка (Мильковский и Быстринский районы) предлагается режим «два дня промысла через два дня пропуска». На участках в бассейне реки Камчатка предлагается установить проходной период с 18 июля по 6 августа для пропуска поздней формы нерки и кеты.

Для традиционного рыболовства КМНС в бассейнах рек Камчатка, Авача и Паратунка специалисты рекомендуют установить ежедневные проходные период в ночное время: с десяти часов ночи до шести утра.

Вновь предложен запрет промысла чавычи на Западной Камчатке. Добыча этого вида будет возможна в рамках спортивно-любительского рыболовства и научно-исследовательских работ. При этом для снижения пресса на этот вид лососей рекомендовано завершить лов в Мильковском и Быстринском районах с 1 августа.

Не рекомендуется организовывать промысел в бассейнах некоторых рек юго-западного побережья: Опала, Кошегочек, Голыгина, Явинская. Такие меры предложены в связи с недостаточным заполнением нерестилищ.

Ряд ограничений на путину 2022 г. предлагается ввести приказом федерального Минсельхоза: это сокращение до 1,5 км длины крыла ставных неводов в приустьевой зоне рек Опала, Голыгина, в заливе Корфа, длина крыла в Камчатском заливе не более 1 км. И предлагается также в преопальской группе неводов ограничиться количеством ловушек не более двух.

Напомним, что в целом рекомендуемый вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке на 2022 г. составляет 322 тыс. тонн.

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