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Соленость Таганрогского залива проверили специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Фото пресс-службы института

Таганрогский залив стал преснее

На востоке Таганрогского залива уменьшилась соленость воды по сравнению с весной прошлого года. Если опреснение станет тенденцией, это благоприятно скажется на рыбных запасах, отмечают ученые.

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели экспедицию для исследования температурного и солевого режимов среды обитания водных биоресурсов в восточной части Таганрогского залива. Работы выполняли сотрудники лаборатории гидрологии на маломерном судне «Орион».

Были отмечены относительно невысокие температуры воздуха и воды (11-14⁰С), свидетельствующие, что весна в этом году холоднее обычного. Также анализ показал наметившееся снижение солености по сравнению с прошлым годом, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

«Во всей обследованной акватории восточной части Таганрогского залива соленость не превышала 6 промилле. На тот же период прошлого года средняя соленость здесь была больше 10 промилле», — рассказала заведующая лабораторией Светлана Жукова.

Ученые отмечают, что снижение солености говорит о возможном расширении благоприятных зон для воспроизводства и нагула традиционных объектов азовского промысла — тарани, бычков, леща, судака и других. Им для нормального развития и жизнедеятельности необходимы акватории с соленостью не выше 7-9 промилле.

В последние годы соленость в Азовском море и Таганрогском заливе неуклонно росла — в основном, из-за уменьшения речного стока, напомнили в филиале.

«Станет ли снижение солености в Таганрогском заливе тенденцией — покажет дальнейший мониторинг гидрологической ситуации», — резюмировали в АзНИИРХ.

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