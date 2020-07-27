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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы ведомства

Рыба Азовского моря ждет опреснения

Из-за осолонения Азовского моря в нем сокращаются промысловые запасы, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. По его словам, проблему пытаются решить расчисткой водотоков в бассейне Дона и зарыблениями.

Представитель федерального агентства выступил на межрегиональной конференции по сохранению экосистем Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона. Мероприятие проходило в Волгодонске.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в этом году зафиксирован рекордный уровень солености и маловодья. По данным ФАР, именно низкая водность Дона – одна из основных причин осолонения Азовского моря: когда в него поступает меньше пресной воды, начинает доминировать соленая.

«Мы видим, как снижаются запасы большинства ценных видов рыб, нарушаются привычные условия. Сиваш и Таганрогский залив осолонены, то же самое можно сказать и о центральной части моря – везде уже пиковые значения. Если раньше Азовское море считалось одним из наиболее продуктивных водоемов в мире, то теперь оно деградирует», – подчеркнул Василий Соколов.

Он отметил, что работа водохранилищ не отвечает интересам водного хозяйства и это серьезно сказывается на всей экосистеме Дона.

«Проблема уже вышла за рамки только одной реки – такая же ситуация наблюдается и в Азовском море. Поэтому вопрос мониторинга и прогнозирования водности сейчас один из основных», – обратил внимание замруководителя ведомства.

Росрыболовство планирует продолжить восстановление запасов. Специалисты «Главрыбвода» расчищают грунт и нерестилища от растительности, зарыбляют водоемы.

«Ведется работа по выстраиванию системы биологической мелиорации. Уже подготовлен проект по внесению изменений в закон, что серьезно облегчит применение этого вида деятельности для оздоровления и водохранилища, и Дона», – рассказал Василий Соколов.

Он добавил, что ключевой момент в сохранении экосистемы – возобновление полноценной работы Цимлянского рыборазводного завода. Устаревшее оборудование и обмеление Цимлянского водохранилища вынудило вывезти ремонтно-маточные стада, что сказалось на эффективности предприятия. Представитель Росрыболовства сообщил, что все необходимые документы для выделения целевых средств на реконструкцию завода подготовлены и направлены в Минфин.

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