Тайга народная: ловцы и звери

Вторая часть спецпроекта Fishnews «Тайга народная» продолжает цикл репортажей из села Преображенка и его окрестностей. Теперь читателей ждет рассказ про охоту на копытных в Приморском крае.

Поздний вечер, я сижу в автомобиле, припаркованном возле грунтовки на краю поля. Рядом стоит человек и вглядывается вдаль. Причем вооруженным глазом — через небольшой прибор ночного видения. Медленно поводив им из стороны в сторону, Николай (имя изменено — прим. ред.) садится в машину, кладет устройство в бардачок, и мы начинаем двигаться дальше по дороге.

Почти сразу же из-за поворота навстречу выезжает внедорожник — в нем глава местного охотобщества с помощником. Останавливаемся друг напротив друга, открываем окна, здороваемся и начинается привычная беседа на повышенных тонах с обилием ругани.

— Коль, только не надо мне рассказывать, что ты отлить выходил на обочину! Думаешь, я не понимаю, что ты с «глазиком» дичь смотрел?

— Да можешь мою машину обыскать, я разрешаю, — Коля невозмутим. — Ни дичи, ни ружья не везу. Какие ко мне могут быть вопросы?

— Вопрос, мля, — как тебе не совестно шариться на халяву? Вот ты знаешь, что я недавно подкормки центнер двести кабанам закупил? Знаешь, сколько это стоит?

— И сколько сожрали?

— Все!

— Так я тоже подкармливаю, — вкрадчиво начинает подводить Коля.

— Да ну нах! — взрывается руководитель охотобщества.

— А ты нашу сою с того края видел? — Коля показывает на поле. — Там все подъели, на десять сантиметров пострижено, как газонокосилкой!

— Ну, тут у тебя, конечно, своя правда, — собеседник становится серьезным. В общем, я вашей братии так скажу: если не станете шалить, будет вам лицензия.

— Одна?

— Ой, не мне тебя учить, — отмахивается тот.

Диалог этот состоялся пару лет назад. Про лицензию говорили неспроста — их у охотобщества просто не хватает на всех желающих, хотя дичи в округе достаточно. Дошло до того, что охотники порой тянут жребий — кто возьмет на медведя, кто на кабана, кто на косулю…

Конечно, под одну лицензию (официально она называется разрешение на добычу) можно настрелять гораздо больше. Схема отработана: документ заполняется заранее за исключением даты. Если автомобиль с тушей останавливает полиция или охотнадзор, в графу мигом вписывается сегодняшнее число и трофей становится законным. Если не остановили — хорошо, бумажка еще пригодится…

Впрочем, добыть двух-трех зверей на одно разрешение считается практически честным, некоторые браконьерят вообще без него. Часто не сдерживаются фермеры, когда кабаны начинают слишком нагло подъедать сою и овес.

Сейчас проблема кабаньего браконьерства не актуальна — кабана мало. Подкосили популяцию не охотники, а африканская чума свиней — болезнь от домашних чушек разносят комары. Причем местные уверены, что диких свиней сгубило именно их большое количество — популяцию нужно было проредить, чтобы зараза распространялась медленнее.

Понемногу кабанов становится больше, жители деревни не стремятся добыть «пятачка» любой ценой: «Иногда смотришь в прицел, прикидываешь — ну, чушечку можно и оставить, чтобы опоросилась…»

По вкусу дикий кабан, кстати, на любителя. Мясо поросенка вкусное и нежное, а взрослую хрюшку приходится долго тушить со специями, в идеале — предварительно отмочив. Секач в период гона (зимой) — вообще отдельный разговор: тушу надо уметь быстро и ловко разделать. Если на мясо попадет вонючий «коктейль» из пота, мочи и спермы, трофей можно выбрасывать тут же в лесу.

Нужно помнить и про стоимость. Местное разрешение на поросенка обойдется в 3,3 тыс. рублей, а на взрослого кабана стоит 12 тысяч, правда, это на весь сезон. Чем короче период, тем ниже цена. Поэтому по деньгам и качеству обычная свинина гораздо привлекательней даже для деревенских. Но куда ж денешь охотничий азарт…

О других видах охоты, ночном выходе за косулей в поле и о том, сильно ли опасен для дикой природы этот промысел, читайте в полной версии статьи — в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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