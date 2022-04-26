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Кабаны у прикормочного места

Тайга народная: ловцы и звери

Вторая часть спецпроекта Fishnews «Тайга народная» продолжает цикл репортажей из села Преображенка и его окрестностей. Теперь читателей ждет рассказ про охоту на копытных в Приморском крае.

Поздний вечер, я сижу в автомобиле, припаркованном возле грунтовки на краю поля. Рядом стоит человек и вглядывается вдаль. Причем вооруженным глазом — через небольшой прибор ночного видения. Медленно поводив им из стороны в сторону, Николай (имя изменено — прим. ред.) садится в машину, кладет устройство в бардачок, и мы начинаем двигаться дальше по дороге.

Почти сразу же из-за поворота навстречу выезжает внедорожник — в нем глава местного охотобщества с помощником. Останавливаемся друг напротив друга, открываем окна, здороваемся и начинается привычная беседа на повышенных тонах с обилием ругани.

— Коль, только не надо мне рассказывать, что ты отлить выходил на обочину! Думаешь, я не понимаю, что ты с «глазиком» дичь смотрел?

— Да можешь мою машину обыскать, я разрешаю, — Коля невозмутим. — Ни дичи, ни ружья не везу. Какие ко мне могут быть вопросы?

— Вопрос, мля, — как тебе не совестно шариться на халяву? Вот ты знаешь, что я недавно подкормки центнер двести кабанам закупил? Знаешь, сколько это стоит?

— И сколько сожрали?

— Все!

— Так я тоже подкармливаю, — вкрадчиво начинает подводить Коля.

— Да ну нах! — взрывается руководитель охотобщества.

— А ты нашу сою с того края видел? — Коля показывает на поле. — Там все подъели, на десять сантиметров пострижено, как газонокосилкой!

— Ну, тут у тебя, конечно, своя правда, — собеседник становится серьезным. В общем, я вашей братии так скажу: если не станете шалить, будет вам лицензия.

— Одна?

— Ой, не мне тебя учить, — отмахивается тот.

Диалог этот состоялся пару лет назад. Про лицензию говорили неспроста — их у охотобщества просто не хватает на всех желающих, хотя дичи в округе достаточно. Дошло до того, что охотники порой тянут жребий — кто возьмет на медведя, кто на кабана, кто на косулю…

Косули иногда выходят прямо на дорогу

Конечно, под одну лицензию (официально она называется разрешение на добычу) можно настрелять гораздо больше. Схема отработана: документ заполняется заранее за исключением даты. Если автомобиль с тушей останавливает полиция или охотнадзор, в графу мигом вписывается сегодняшнее число и трофей становится законным. Если не остановили — хорошо, бумажка еще пригодится…

Впрочем, добыть двух-трех зверей на одно разрешение считается практически честным, некоторые браконьерят вообще без него. Часто не сдерживаются фермеры, когда кабаны начинают слишком нагло подъедать сою и овес.

Сейчас проблема кабаньего браконьерства не актуальна — кабана мало. Подкосили популяцию не охотники, а африканская чума свиней — болезнь от домашних чушек разносят комары. Причем местные уверены, что диких свиней сгубило именно их большое количество — популяцию нужно было проредить, чтобы зараза распространялась медленнее.

Понемногу кабанов становится больше, жители деревни не стремятся добыть «пятачка» любой ценой: «Иногда смотришь в прицел, прикидываешь — ну, чушечку можно и оставить, чтобы опоросилась…»

Добыть кабана мало — надо еще и уметь разделать

По вкусу дикий кабан, кстати, на любителя. Мясо поросенка вкусное и нежное, а взрослую хрюшку приходится долго тушить со специями, в идеале — предварительно отмочив. Секач в период гона (зимой) — вообще отдельный разговор: тушу надо уметь быстро и ловко разделать. Если на мясо попадет вонючий «коктейль» из пота, мочи и спермы, трофей можно выбрасывать тут же в лесу.

Нужно помнить и про стоимость. Местное разрешение на поросенка обойдется в 3,3 тыс. рублей, а на взрослого кабана стоит 12 тысяч, правда, это на весь сезон. Чем короче период, тем ниже цена. Поэтому по деньгам и качеству обычная свинина гораздо привлекательней даже для деревенских. Но куда ж денешь охотничий азарт…

О других видах охоты, ночном выходе за косулей в поле и о том, сильно ли опасен для дикой природы этот промысел, читайте в полной версии статьи — в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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