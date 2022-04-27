В Китай «плывет» все больше вьетнамской рыбы

Экспорт вьетнамских рыбы и морепродуктов в КНР за первый квартал достиг 326 млн долларов — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отрасли отмечают, что поставки не замедлил даже антиковидный карантин в крупных китайских городах.

Цифры привела Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По данным отраслевого объединения, в марте рост экспорта продолжился, несмотря на новую волну коронавируса в Китае. Она заблокировала такие крупные рыбохозяйственные центры страны, как Гуандун и Шанхай.

Источники VASEP отмечают, что сохранилась позитивная динамика по пангасиусу — за первый квартал в Китай отправили около 65 тыс. тонн этой рыбы общей стоимостью примерно 165 млн долларов. По сравнению с аналогичным уровнем прошлого года прибавка составила 87% по объему и 2,6 раза по стоимости. Во Вьетнаме надеются, что КНР будет постепенно возобновлять работу перерабатывающих предприятий и в результате потребление пангасиуса в стране вырастет до уровня США.

По информации VASEP, продажи креветки на китайский рынок после снижения на 22% в 2021 г. теперь демонстрируют признаки восстановления и роста. За первые два месяца текущего года общая стоимость экспорта вьетнамской креветки в Китай выросла почти до 40 млн долларов, что на 14% выше уровня прошлого года.

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