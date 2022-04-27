Япония предупредила россиян о снастях у Хоккайдо и Хонсю

Посольство Японии вновь уведомило российскую сторону о местах установки орудий лова японскими рыбопромышленниками в морском районе возле островов Хоккайдо и Хонсю со стороны Тихого океана.

Ноту посольство направило Погранслужбе ФСБ России. Ознакомиться с документом можно на сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

В письме говорится, что с 1 апреля места постановки орудий лова в ряде акваторий в будут последовательно изменены, сообщает корреспондент Fishnews. Возле острова Хоккайдо это залив Функа, воды вокруг мыса Эримо, районы Кусиро, Нэмуро и Токати. Также перестановка снастей затронет район у острова Хонсю со стороны Тихого океана.

На этих участках будут устанавливаться порядки ловушек и ярусов, отдельные ловушки, жаберные и дрифтерные сети, а также оборудование для выращивания устриц. Точные координаты, карты и периоды промысла содержатся в приложениях к ноте.

Посольство просит провести исчерпывающий инструктаж с российскими рыбопромышленниками. Теруправление, в свою очередь, обращает внимание на большое количество флота, работающего в каждом из перечисленных районов, и напоминает о необходимости осторожного ведения промысла на этой акватории.

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