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Белое озеро. Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Вологодчина встретит осень с новым рыбным заказником

В Вологодской области будет создан государственный биологический заказник «Нерестилища Белозерья». В числе задач новой ООПТ — сохранение водных биоресурсов и обеспечение устойчивого пополнения промысловых запасов.

Постановление правительства области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения вступит в силу 1 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Заказник займет около 12,65 тыс. га в Белозерском и Вашкинском районах — «без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей, собственников, владельцев и пользователей».

Будущий заказник включает северо-западную часть Белого озера — озерную часть Шекснинского водохранилища и устьевые разливы рек Ковжа, Кема, Шола и Мегра.

В положении об ООПТ отмечено, что разливы этих рек «обладают высокой природоохранной и научной ценностью, имеют эколого-просветительское значение, являются основными нерестилищами и местами нагула молоди фитофильных видов рыб Белого озера».

К основным задачам заказника относятся, в частности, сохранение водных биоресурсов и среды их обитания, нерестилищ и мест нагула молоди, обеспечение устойчивого пополнения промзапасов, сохранение генетического фонда ВБР, защита «краснокнижных» видов», организация экологического туризма.

На ООПТ запретят рыбный промысел, кроме добычи европейской корюшки ловушками с 15 апреля по 20 мая. Любительский лов будет разрешен только одной удочкой на человека — с берега и не более чем двумя крючками.

Также под запретом окажутся охота, движение маломерных судов с двигателями в период нереста, дноуглубительные работы, рубка и сплав леса и ряд других видов деятельности.

Заказник будет действовать бессрочно. Обязанности по его охране возлагаются на областной департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

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