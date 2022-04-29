Логистикой в правительстве займется специальный штаб

В правительстве решили создать штаб по транспортно-логистическим коридорам. Планируется определить возможности каждого направления перевозок.

Работа по транспортно-логистическим коридорам проводится под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Доступные логистические коридоры — это не только транспорт. Мы должны это четко понимать. Это и транспорт, и транспортно-логистические центры, и обустройство маршрутов с точки зрения цифровизации, обеспечение расчетов, а также обеспечение промышленных центров и зон там, где это будет необходимо. Вся совокупность факторов, которые определяют устойчивость функционирования российских компаний на интересующих нас направлениях и движение грузов», — отметил Андрей Белоусов.

Среди первых задач, которые будут решать в рамках штаба, — проведение инвентаризации транспортно-логистических коридоров для анализа возможных проблем и последующего формирования дорожных карт по направлениям. Кроме того, по каждому маршруту необходимо определить транспортный потенциал и перечень компаний, которые будут работать на этих направлениях.

Ответственным ведомством назначено Министерство транспорта. Также в работе штаба примут участие помощник президента Игорь Левитин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Бурятии и руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов, представители Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, МИДа, ФТС, администрации президента и аппарата правительства.

Работа будет вестись при участии представителей бизнеса, отметили в пресс-службе.

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