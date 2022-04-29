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Ямал наращивает рыбоперерабатывающие мощности. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Ямал наращивает собственную рыбопереработку

В Ямало-Ненецком автономном округе в этом году собираются открыть два новых рыбоперерабатывающих предприятия и расширить уже действующее производство. С помощью поддержки отрасли планируется обеспечивать регион собственной продукцией.

Запуск новых предприятий запланирован в Надыме, а расширение работающего цеха — в Новом Уренгое. Новые заводы будут ориентированы на рыбу из восточной части округа, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

По информации окружных властей, ежегодно в регионе добывается более 10 тыс. тонн рыбы. Ее глубокую переработку ведут девять предприятий, выпускающих более 200 видов продукции.

Промышленный лов осуществляют более 100 предприятий, включая общины коренных малочисленных народов. С начала года освоено свыше 800 тонн рыбы, преимущественно это щука, язь, налим, ерш, плотва. Из сиговых видов — пелядь, чир, пыжьян и ряпушка. За первый квартал объем выпуска готовой продукции составил более 500 тонн, включая свыше 100 тонн консервов.

В регионе реализуется механизмы господдержки рыбной отрасли. В рамках окружной программы «Развитие агропромышленного комплекса» компенсируются затраты — в том числе на оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка. Расходы финансируются из бюджета ЯНАО.

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