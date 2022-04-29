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Первое занятие было посвящено вторичной переработке мусора и разумному потреблению. Фото пресс-службы РРПК

РРПК расширяет проект «Чистый берег»

Русская рыбопромышленная компания и «Русский краб» запустили программу экологического образования в школах Владивостока. Семинары для учащихся 7-8 классов и грантовый конкурс организованы в рамках проекта «Чистый берег».

От уборки — к просвещению

«Чистым берегом» РРПК занимается с 2020 г. Проект направлен на сохранение и защиту водных ресурсов, привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения окружающей среды. В частности, на средства компании организуется регулярный вывоз мусора с бухты Щитовая. Волонтеров доставляют к месту работ и обеспечивают всем необходимым для уборки территории.

«Проект «Чистый берег» доказал свою эффективность и востребованность, и мы видим потенциал для его масштабирования. В этом году мы объединяем усилия с компанией «Русский краб», привлекаем экспертов в области экологии и включаем в проект экологическое просвещение для школьников. Мы уверены, что экологически ответственное поведение, основы которого закладываются в детстве, — важное условие благополучия региона», — прокомментировала генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова.

Семинары проводятся для учащихся 7-8 классов

«Мы присоединяемся к проекту «Чистый берег», потому что считаем природоохранную деятельность важной частью устойчивого развития компании. Поддержание экологического баланса необходимо и людям, и популяциям водных биоресурсов, которыми славятся дальневосточные моря. Уверен, что наша экологическая инициатива найдет отклик у жителей города. Люди готовы делать мир вокруг себя чище и лучше, но их нужно направить, дать уверенность в том, что вклад каждого — важен. Мы готовы своим примером и поддержкой вовлекать их в экологическое волонтерство», — подчеркнул генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, первое занятие было посвящено теме Wasting time (время отходов). Эксперты рассказали о вторичной переработке мусора, а также об идеях разумного потребления, которое позволяет использовать вещи и гаджеты дольше.

Кроме того, объявлен конкурс «зеленых грантов» — ребята представят собственные экопроекты. Лучшие из них получат финансирование на реализацию.

Грамотная очистка

Между тем во Владивостоке стартовал и традиционный экологический марафон по уборке побережья Щитовой. В субботнике приняло участие более 50 человек, в том числе сотрудники Русской рыбопромышленной компании и завода «Русский минтай».

Уборка бухты Щитовой стала традиционным мероприятием

«Экомарафон — элемент стратегии РРПК, нацеленной на повышение качества окружающей среды, как через минимизацию негативного воздействия промысла на экосистему, так и через реализацию целевых экологических проектов, — обратила внимание Ольга Наумова. — Проект «Чистый берег», начатый нашей компанией в 2020 году, развивается. В этом сезоне мы не просто очищаем пляж, но и организуем раздельный сбор мусора для его дальнейшей переработки».

Всего было собрано более 200 мешков мусора, в том числе свыше 80 мешков пластика, 60 мешков стекла. Эти отходы рассортировали, каждый вид отправлен на соответствующий полигон.

Каждый вид отходов отправили на свой полигон

Уборка прибрежной территории будет проходить еженедельно до конца пляжного сезона. В рамках «Чистого берега» планируется вести мониторинг всего пути собранного мусора — от сортировки и вывоза и до вторичной переработки.

Фотографии пресс-службы Русской рыбопромышленной компании.

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