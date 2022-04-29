РРПК расширяет проект «Чистый берег»

Русская рыбопромышленная компания и «Русский краб» запустили программу экологического образования в школах Владивостока. Семинары для учащихся 7-8 классов и грантовый конкурс организованы в рамках проекта «Чистый берег».

От уборки — к просвещению

«Чистым берегом» РРПК занимается с 2020 г. Проект направлен на сохранение и защиту водных ресурсов, привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения окружающей среды. В частности, на средства компании организуется регулярный вывоз мусора с бухты Щитовая. Волонтеров доставляют к месту работ и обеспечивают всем необходимым для уборки территории.

«Проект «Чистый берег» доказал свою эффективность и востребованность, и мы видим потенциал для его масштабирования. В этом году мы объединяем усилия с компанией «Русский краб», привлекаем экспертов в области экологии и включаем в проект экологическое просвещение для школьников. Мы уверены, что экологически ответственное поведение, основы которого закладываются в детстве, — важное условие благополучия региона», — прокомментировала генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова.

«Мы присоединяемся к проекту «Чистый берег», потому что считаем природоохранную деятельность важной частью устойчивого развития компании. Поддержание экологического баланса необходимо и людям, и популяциям водных биоресурсов, которыми славятся дальневосточные моря. Уверен, что наша экологическая инициатива найдет отклик у жителей города. Люди готовы делать мир вокруг себя чище и лучше, но их нужно направить, дать уверенность в том, что вклад каждого — важен. Мы готовы своим примером и поддержкой вовлекать их в экологическое волонтерство», — подчеркнул генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, первое занятие было посвящено теме Wasting time (время отходов). Эксперты рассказали о вторичной переработке мусора, а также об идеях разумного потребления, которое позволяет использовать вещи и гаджеты дольше.

Кроме того, объявлен конкурс «зеленых грантов» — ребята представят собственные экопроекты. Лучшие из них получат финансирование на реализацию.

Грамотная очистка

Между тем во Владивостоке стартовал и традиционный экологический марафон по уборке побережья Щитовой. В субботнике приняло участие более 50 человек, в том числе сотрудники Русской рыбопромышленной компании и завода «Русский минтай».

«Экомарафон — элемент стратегии РРПК, нацеленной на повышение качества окружающей среды, как через минимизацию негативного воздействия промысла на экосистему, так и через реализацию целевых экологических проектов, — обратила внимание Ольга Наумова. — Проект «Чистый берег», начатый нашей компанией в 2020 году, развивается. В этом сезоне мы не просто очищаем пляж, но и организуем раздельный сбор мусора для его дальнейшей переработки».

Всего было собрано более 200 мешков мусора, в том числе свыше 80 мешков пластика, 60 мешков стекла. Эти отходы рассортировали, каждый вид отправлен на соответствующий полигон.

Уборка прибрежной территории будет проходить еженедельно до конца пляжного сезона. В рамках «Чистого берега» планируется вести мониторинг всего пути собранного мусора — от сортировки и вывоза и до вторичной переработки.

Фотографии пресс-службы Русской рыбопромышленной компании.

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