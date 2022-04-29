Оздоровлением Дона в Ростовской области займется новая структура

В правительстве Ростовской области планируют создать управление водохозяйственным комплексом. Новому учреждению поручат реализацию плана оздоровления реки Дон.

Соответствующее постановление подписал глава области Василий Голубев. Новое управление задействуют в том числе в реализации плана по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора.

«Реализация плана оздоровления реки Дон позволит в первую очередь сохранить и максимально восстановить ресурсы важной для юга водной артерии. Два с половиной миллиона жителей Ростовской области — это 60% населения — живут в бассейне реки Дон. План мероприятий охватывает и рыбоводство, и мелиорацию, и сельское хозяйство. Прежде всего, речь идет о питьевой воде, о развитии судоходства и т.д. Сохранение этих ресурсов создаст условия жизнеобеспечения не только в Ростовской области, но и в соседних регионах», — отметил Василий Голубев.

Учреждение будет находиться в ведении министерства природных ресурсов и экологии региона. Сформировать штатное расписание, а также подготовить документы, определяющие полномочия новой структуры, предстоит в течение трех месяцев.

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