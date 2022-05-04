Рыбный союз надеется на прогресс в вопросе контроля мышьяка

Бизнес-сообщество поддерживает стремление правительства актуализировать нормативы содержания мышьяка в рыбной продукции. Главное, не затягивать этот вопрос на годы, подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

Гармонизация внутрироссийских требований к допустимому содержанию мышьяка в рыбной продукции с международными стандартами не только упростит экспорт, но и откроет для некоторых видов рыбы и морепродуктов путь на внутренний рынок, о чём уже много лет просят российские рыбаки. Информация о намерении в ближайшее время внести предложения по решению этого вопроса в план по развитию экономики появилась в телеграм-канале вице-премьера Виктории Абрамченко. Зампредседателя правительства обратила внимание на важность разделения органического и неорганического мышьяка и отдельного их нормирования.

«Это замечательное событие, — заявил Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин. — Мы считаем, что столь пристальное и погруженное в детали внимание Виктории Абрамченко к этому вопросу — это реакция на планомерную работу, которую совместно вели Федеральное агентство по рыболовству и отраслевые ассоциации. Очень надеемся, что такой подход правительства позволит нам решить этот вопрос буквально в ближайшее время».

В Рыбном союзе отметили активное участие в решении многолетней проблемы с мышьяком Совета Федерации и лично первого зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

В частности, рекомендация правительству «проработать вопрос» о внесении изменений в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» по нормированию содержания мышьяка в рыбной продукции включена в постановление, принятое по итогам апрельского выступления в СФ вице-премьера Андрея Белоусова. Сенаторы указали на необходимость приведения соответствие правовых актов Таможенного союза с международными правовыми актами в этой сфере.

«Как известно, в международных правовых актах, в частности, в Кодексе Алиментариус, вообще мышьяка нет», — прокомментировал решение верхней палаты Сергей Митин и добавил, что будет ждать информации о соответствующих действиях Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств.

«Роспотребнадзор считает, что для того чтобы двинуть этот вопрос дальше, внести его в ЕЭК и решить, необходимо провести комплексную оценку рисков. В принципе мы с этой позицией согласны, — рассказал Александр Панин. — Единственное, сейчас обсуждается, сколько времени на это нужно, и не уйдет ли еще несколько лет на проведение исследований. Если это работа условно на квартал-полгода, то мы обеими руками за. Мы выступаем за сбалансированный научный подход. Главное, чтобы опять не затянули этот вопрос на годы».

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