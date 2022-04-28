Проблему мышьяка хотят отразить в плане по поддержке экономики

Решение вопроса с нормированием мышьяка в рыбной продукции планируется включить в план по развитию экономики, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Из-за нынешних избыточных требований отрасль несет потери, отметила она.

Вопросы регулирования в рыбном хозяйстве обсуждались на встрече Виктории Абрамченко с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом зампред правительства РФ рассказала в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-премьер подчеркнула, что нужно привести требования по содержанию мышьяка в продукции из водных биоресурсов в соответствие с мировыми стандартами и научными исследованиями. Это необходимо, «чтобы наши рыбопромышленники могли беспрепятственно поставлять продукцию на внутренний рынок и развивать отрасль», — отметила зампред правительства.

Требуется предусмотреть разделение мышьяка на органически связанный (безопасный для человека) и неорганический. Из-за отсутствия разграничений отрасль несет в том числе и экспортные потери, подчеркнула Виктория Абрамченко.

«Внесем предложения по решению вопроса и актуализации требований (и разделению органического и неорганического мышьяка) в план по развитию экономики в ближайшее время», — заявила вице-премьер. При этом она подчеркнула, что приоритетом останется поставка безопасной продукции на разные рынки.

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