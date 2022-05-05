Мурманские власти призывают подумать над стимулами для «прибрежки»

Участники заседания рабочей группы Росрыболовства по развитию рыбохозяйственного комплекса Мурманской области обсудили возможность увеличения стимулирующего коэффициента для прибрежного рыболовства.

Напомним, что при расчете квот для прибрежного рыболовства согласно федеральному законодательству используется повышающий коэффициент 1,2. При этом предприятия, выбравшие работу в таком режиме, должны выполнять определенные условия — доставлять уловы и продукцию для дальнейшей переработки или реализации в регионы.

«Учитывая ориентированность прибрежного рыболовства на реализацию рыбы именно в нашей стране, а также существующую потребность в рыбном сырье береговых рыбоперерабатывающих фабрик и их недостаточную загрузку, предлагается проработать дополнительные меры по стимулированию к осуществлению прибрежного рыболовства», — прокомментировала обсуждения на рабочей группе заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Участники заседания обсудили и другие актуальные для отрасли вопросы, в том числе о сроках проведения аукционов и об обосновании норм, касающихся предельно допустимых концентраций мышьяка в рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В заседании приняли участие представители министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и рыбодобывающих компаний региона.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews