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Перечень товаров (групп товаров) для параллельного импорта утвержден приказом Минпромторга от 19 апреля 2022 г. № 1532

Для производств открыли параллельный импорт

Министерство промышленности и торговли РФ выпустило перечень продукции для параллельного импорта — такие товары могут ввозиться в страну без разрешения правообладателя.

Перечень товаров (групп товаров) для параллельного импорта утвержден приказом Минпромторга от 19 апреля 2022 г. № 1532. Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список попали, например, части для главных двигателей CUMINNS (код ТН ВЭД 8409), части оборудования Flottweg SE (код ТН ВЭД 8421 99 000).

В перечень товаров, в отношении которых допускается параллельный импорт, включена как продукция для функционирования производственных мощностей, так и широкий круг товаров потребительского сектора, прокомментировали в пресс-службе Минпромторга.

Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот контрафакта — продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляются поставки, подчеркнули в ведомстве. «Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного «недружественными» странами санкционного режима», — добавили в министерстве.

Приказ Минпромторга вступил в силу с 7 мая. Таможенные органы при необходимых процедурах должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с документом министерства.

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