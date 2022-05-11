Валютным регулированием займется специальная рабочая группа

Президент распорядился создать рабочую группу по подготовке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Она займется в том числе вопросами перехода с иностранными партнерами на российский рубль или их национальную валюту.

Межведомственная рабочая группа по подготовке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов создана распоряжением президента от 9 мая 2022 г. № 134.

Как указано в документе, новая группа — это координационный орган, образованный для обеспечения эффективного взаимодействия федеральных властей, Центробанка, региональных властей, иных госорганов, организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов.

Группа займется вопросами формирования инфраструктуры расчетов с торговыми партнерами из «дружественных иностранных государств и с дружественных территорий», в том числе в российских рублях или национальных валютах таких государств и территорий; будет определять порядок таких расчетов, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в функционале группы — разработка плана формирования инфраструктуры расчетов, в том числе в рублях, с торговыми партнерами из стран, совершающих недружественные действия; определение порядка расчетов.

Предусмотрено, что группа займется выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при операциях на валютном рынке; подготовкой мер по снижению рисков, связанных с приостановкой операций с иностранными активами РФ.

Рабочая группа будет готовить предложения в этих сферах для президента и главы администрации президента, формировать позицию для международных переговоров.

В задачи группы входят и другие вопросы в сфере валютного регулирования и международной торговали в соответствии с поручениями президента.

Для реализации решений рабочей группы могут подготавливаться проекты поручений (указаний) президента.

Кто в составе

Руководителем группы назначен помощник президента Максим Орешкин. Также в ее состав вошли глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, руководитель ФНС Даниил Егоров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Также в группе представители экспертного управления президента, управления президента по внешней политике, Рособоронэкспорта, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Министерства энергетики.

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