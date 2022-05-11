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Специалисты ведут учет скатывающейся личинки байкальского омуля на основных нерестовых реках. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые определят перспективы по омулю

Специалисты ведут учет скатывающейся личинки байкальского омуля на основных нерестовых реках. Собранные данные будут использоваться при прогнозе численности эндемика в условиях отсутствия промысла.

В притоках озера Байкал начался выклев личинок омуля от нереста производителей, зашедших в реки осенью прошлого года. Сейчас сотрудники Байкальского филиала ВНИРО (БайкалНИРО) ведут учет скатывающейся в озеро личинки на двух основных нерестовых реках — Селенге и Верхней Ангаре.

Первым выклев начался на Селенге. Нерестовое стадо в прошлом году отнерестилось на участках, расположенных как выше промышленного узла — города Улан-Удэ, так и ниже — в зоне влияния промстоков. Эти районы характеризуются различной выживаемостью икры, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Для ее оценки выше и ниже республиканского центра специалисты организовали два учетных пункта: традиционный в нижнем течении Селенги и дополнительный — в районе Улан-Удэ. Пункты учета были выставлены в первых числах апреля с появлением промоин на реке, при единичном скате личинок.

В середине апреля с подвижками льда интенсивность ската усилилась, пик выклева пришелся на ледоход, который этой весной отмечен в период с 22 по 25 апреля.

Скат личинок на Верхней Ангаре начинается позже, поэтому полевые отряды только заезжают на место проведения работ, отметили в институте.

Напомним, запрет на промышленный лов байкальского омуля ввели для восстановления популяции, ограничение вступило в силу с 1 октября 2017 г.

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